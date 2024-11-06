Россия и Казахстан проводят юбилейный форум

Представители России и Казахстана собрались на юбилейный, XX Форум межрегионального сотрудничества, который открылся в столице Башкортостана Уфе – по его итогам стороны подпишут новую программу сотрудничества.

Более 500 представителей 24 регионов РФ и почти 200 бизнесменов из Казахстана сегодня собрались в Уфе, где стартовал юбилейный, 20-й по счету Форум межрегионального сотрудничества двух стран, темой которого станет расширение межрегиональных связей.

Участники форума обсудят в столице Башкирии дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширение межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран, передает Sputnik Казахстан.

У мероприятия богатая история – только в минувшем 2023 году на предыдущем форуме было подписано пять межрегиональных документов и масса коммерческих договоров на общую сумму свыше 7,5 млрд рублей ($72,3 млн).

В работе нынешнего форума также примут участие представители 306 компаний из обеих стран. Ожидается, что по итогам юбилейного форума бизнесмены двух стран подпишут новую программу межрегионального и приграничного сотрудничества.