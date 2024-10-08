Вестник Кавказа

Участие Росатома в строительстве АЭС могут обсудить в Казахстане

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане может быть обсужден вопрос участия Росатома в строительстве АЭС. Это может произойти в ходе визита Владимира Путина в Астану на этой неделе.

Казахстан готов обсудить участие Росатома в строительстве АЭС в стране во время визита президента России Владимира Путина в Астану, намеченного на 27 ноября, рассказал глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев в разговоре с журналистами.

«Если данный вопрос будет поднят российской стороной, мы готовы к обсуждению»

- Алмасадам Саткалиев

Он передал, что в Казахстане создали спецкомиссию для обсуждения участия международных компаний в строительстве электростанции.

АЭС в Казахстане

В октябре в Казахстане прошел референдум, где граждане решали судьбу появления АЭС в стране. По итогам голосования, большая часть населения выразила поддержку инициативе.

Тогда президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что возведением атомной станции будет заниматься объединение из международных компаний. Среди возможных партнеров находятся Россия, Китай, Франция и Южная Корея.

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