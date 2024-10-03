АЭС в Казахстане: кто и где построит атомную электростанцию?

В Казахстане подвели итоги голосования по поводу строительства АЭС. Большинство жителей страны поддержали идею строительства атомной электростанции. Кто будет строить АЭС в Казахстане, где планируется ее построить и кто этим займется?

В Казахстане, согласно результатам референдума, население поддержало идею строительства АЭС. Кто, где и когда построит в Казахстане современную атомную электростанцию? Самая актуальная информация.

Референдум по АЭС в Казахстане

Вопрос о создании на территории Казахстана атомной электростанции был вынесен на общереспубликанский референдум, который состоялся 6 октября 2024 года. Центральная избирательная комиссия 8 октября сообщила окончательные итоги голосования: явка составила 63,66% избирателей или 7 820 204 человека, из них против атомной станции оказались 2 045 271 человек - интересно, что среди регионов, не поддержавших проект, оказались Астана и Алматы, за строительство АЭС проголосовали 5 561 937 человек - 71,12%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким образом, граждане Казахстана положительно ответили на вопрос "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Где построят АЭС?

Возведение первой в истории Независимого Казахстана АЭС планируется на берегу озера Балхаш. Станция расположится на юго-западной оконечности водоема в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области. Атомный объект планируется построить примерно в 370 км от Алматы.

Балхаш для строительства атомной электростанции выбран неслучайно: во-первых, у АЭС должен быть доступ к воде, вода используется для охлаждения реактора; во-вторых, на юге Казахстана, в том числе в Алматы и области, проблема электроснабжения стоит наиболее остро; в-третьих, данная территория находится в зоне линий электропередач МТК "Север–Юг".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро Балхаш рассматривалось как потенциальное место для строительства АЭС еще в советское время. Сегодня МАГАТЭ не видит препятствий для строительства станции именно в этой местности.

Кто займется строительством?

Строить первую в Казахстане АЭС будут иностранцы. Власти Казахстана считают целесообразным привлечь к проекту консорциум. По сообщениям Минэнерго республики, сейчас консультации и переговоры ведутся с мировыми производителями из России (Росатом), Китая (CNNC), Южной Кореи (KHNP) и Франции (EDF). О желании присоединиться к проекту также заявляют в США, однако ранее американская заявка была отклонена Казахстаном.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В любом случае, власти страны склоняются к тому, что лучшим решением будет доверить строительство атомной станции международному консорциуму, то есть группе компаний из разных стран, обладающих передовым опытом. Список участников пока не определен, при выборе компаний будут учитываться разные критерии, в том числе возможные санкционные риски. В целом, власти Казахстана, часто приводят в пример проект АЭС Аккую в Турции - главный подрядчик этого проекта российский Росатом, он строит реактор, при этом турбины и генераторы поставляет французская компания, за электронику отвечает немецкий производитель.

Будущую станцию будут обслуживать местные специалисты. Казахстанцы пройдут необходимое обучение, а также наберутся опыта, работая на уже существующих атомных объектах в других странах.

Когда появится АЭС в Казахстане?

Построить объект атомной энергетики в Алматинской области планируют достаточно быстро - к 2035 году. АЭС, состоящая из двух блоков, как ожидается, будет готова через десять лет. Срок эксплуатации станции базово составит 60-80 лет, но есть возможность продления срока использования АЭС.

Строительство АЭС обойдется, по предварительным оценкам, в $11-12 млрд.