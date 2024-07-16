Вестник Кавказа

Итоги референдума по АЭС окончательно подвели в Казахстане

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центризбирком Казахстана опубликовал окончательные результаты референдума по строительству атомной электростанции. За создание АЭС проголосовали более 71% жителей страны.

Официальные итоги референдума по атомной электростанции обнародовал сегодня ЦИК Казахстана.

Они совпадают с предварительными результатами, которые были опубликованы накануне утром.

За появление в Казахстане собственной АЭС высказались 71,12% проголосовавших. Это почти 5,562 млн человек. Право голоса было у 12,284 млн человек.

Явка на референдуме составила 63,66%.

Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане прошел 6 октября. На нем гражданам страны нужно было ответить на вопрос, согласны ли они с возведением АЭС в Казахстане.

Кто и где будет строить АЭС в Казахстане?

Местом для создания АЭС выбран район села Улькен. Оно находится в Алматинской области. Станция будет возводиться на берегу озера Балхаш. Его воды смогут использоваться для охлаждения АЭС.

Власти Казахстана планируют, что строительством займется международный консорциум: одна компания будет создавать собственно реактор и связанное с ним оборудование, другие – электрику, энергетическое оборудование и прочее. Именно такая схема применяется в большинстве случаев при возведении АЭС во всем мире.

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