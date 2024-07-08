Кто и как будет строить АЭС в Казахстане?

Строительство АЭС в Казахстане планируется поручить международному консорциуму. В чем плюсы такого решения, рассказал гендиректор компании "Казахстанские АЭС" Тимур Жантикин.

Возведение атомных электростанций силами международного консорциума, то есть несколькими компаниями из разных стран, представляет собой широко распространенную практику, поведал гендиректор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, комментируя соответствующее решение по АЭС в Казахстане.

По его словам, в большинстве случаев ключевую роль играет компания, которая создает ядерный остров, то есть собственно атомный реактор, передает Kazinform. Она, в свою очередь, привлекает другие компании – они обеспечивают АЭС энергетическим оборудованием, электроникой и другими необходимыми вещами.

В пример Жантикин привел АЭС Аккую в Турции. Реактор для нее строит Росатом, турбины и генераторы поставляет французская компания, управляющую электронику создает Siemens AG, и на этом список не заканчивается.

"И все это вместе компонуется для одной ведущей компании по строительству турецкой АЭС – "Аккую Нуклеар""

– Жантикин

Точно по такому же принципу возводятся АЭС в Египте, Бангладеш и других странах, отметил он. Гендиректор уточнил, что в строительстве АЭС Аккую участвуют и около тысячи казахстанцев, получая таким образом ценный опыт.

Жантикин подчеркнул, что власти Казахстана намерены задействовать в строительстве самые опытные компании.

"Вот эти четыре компании, которые мы отобрали – корейская, китайская, российская, французская"

– Жантикин

Гендиректор добавил, что планируется также достичь высокого уровня локализации строительства, то есть предварительно большинство работ будут выполнять местные компании. Как правильно, уточнил он, этот показатель достигает 70%. В дальнейшем получившие такой опыт казахстанские компании смогут работать над созданием АЭС в других странах.

Референдум по АЭС в Казахстане

Накануне жители Казахстана выразили свое отношение к строительству АЭС в стране. ЦИК озвучил предварительные итоги референдума. За создание в стране атомной электростанции отдали голоса более 77% проголосовавших, против высказались более 26%.

Где будут строить АЭС в Казахстане?

Атомная электростанция в Казахстане будет действовать на берегу озера Балхаш у села Улькен, расположенного в Алматинской области.