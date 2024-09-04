Референдум в Казахстане - какие регионы оказались против АЭС?

В Казахстане подводят итоги состоявшегося в воскресенье референдума. Жители страны в большинстве своем поддержали идею строительства АЭС в Казахстане. В каких регионах оказалось больше всего сторонников и противников АЭС?
АЭС в Казахстане все-таки появится, согласно данным ЦИК, за строительство атомной электростанции проголосовали более 71% избирателей.
Наиболее активную поддержку идея создания АЭС в Казахстане получила в следующих регионах:
- Костанайская область - 82,18%
- область Улытау - 80,12%
- Кызылординская область - 78,34%.
Также в ЦИК Казахстана перечислили те регионы страны, где за АЭС проголосовало меньше всего граждан:
- Алматы - 39,24%
- Западно-Казахстанская область - 34,2%
- Астана - 32,22%.