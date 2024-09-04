Референдум в Казахстане - какие регионы оказались против АЭС?

В Казахстане подводят итоги состоявшегося в воскресенье референдума. Жители страны в большинстве своем поддержали идею строительства АЭС в Казахстане. В каких регионах оказалось больше всего сторонников и противников АЭС?

АЭС в Казахстане все-таки появится, согласно данным ЦИК, за строительство атомной электростанции проголосовали более 71% избирателей.

Наиболее активную поддержку идея создания АЭС в Казахстане получила в следующих регионах:

Костанайская область - 82,18%

область Улытау - 80,12%

Кызылординская область - 78,34%.

Также в ЦИК Казахстана перечислили те регионы страны, где за АЭС проголосовало меньше всего граждан:

Алматы - 39,24%

Западно-Казахстанская область - 34,2%

Астана - 32,22%.