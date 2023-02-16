Референдум 2024: что нужно знать о проекте АЭС в Казахстане?

В Казахстане 6 октября состоится референдум, темой которого станет строительство атомной электростанции на территории республики. На какой вопрос будут отвечать жители страны и что известно о проекте АЭС в Казахстане?

На этой неделе в Казахстане будет проведен референдум. Он назначен на первое воскресенье октября 2024 года и решит судьбу проекта атомной электростанции в Казахстане.

Референдум о строительстве АЭС

Общенациональный референдум в Казахстане состоится 6 октября 2024 года. В рамках референдума гражданам предстоит ответить только на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"

По словам президента Касым-Жомарта Токаева, предстоящий референдум - знаковое событие, а сам проект, если население проголосует "за", станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана.

Референдум будет признан состоявшимся, если участие в нем примет больше половины избирателей Казахстана, выразить мнение по поводу АЭС должны не менее 6 122 342 человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Референдум обойдется бюджету Казахстана примерно в $32 млн, это 15,5 млрд тенге.

Проведенные ранее опросы говорят о том, что единого мнения по АЭС среди казахстанцев нет, но перевес на стороне тех, кто выступает за реализацию проекта.

Плюсы строительства АЭС в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане нет ни одной АЭС, несмотря на то, что республика - крупнейший в мире производитель урана. По итогам референдума 2024 года может начаться строительство первой атомной электростанции в стране.

Зачем Казахстану АЭС? Она позволит решить возрастающую проблему дефицита электроэнергии, откроет возможности для энергетического суверенитета, стабилизирует цены на энергию и станет важным шагом на пути к углеродной нейтральности.

Также атомная станция будет способствовать экономическому росту страны, в отличие от использования исключительно энергии из возобновляемых "зеленых" источников.

Доводы против АЭС

Главный фактор, вызывающий протесты против АЭС в Казахстане, - безопасность.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Противники атомной электростанции говорят об экологических рисках, радиоактивных отходах, последствиях для региона в случае возможных аварий на объекте, длительном и дорогостоящем строительстве, а затем выводе АЭС из эксплуатации через несколько десятков лет.

Есть несогласные с выбором региона для строительства первой АЭС в Казахстане.

Также активисты отмечают, что солнечная энергия и энергия ветра обходятся дешевле, чем атомная. При этом сегодня в Казахстане более 70% производства электричества приходится на угольные электростанции - ветряки и солнечные станции не способны в значительной степени покрыть нужды страны или стабильно поставлять энергию.

Мирный атом – базовый источник, который позволит Казахстану заместить угольную генерацию, подчеркивают в Минэнерго страны.

Когда АЭС может появиться в Казахстане?

Ожидается, что, если народ даст добро на строительство АЭС, объект атомной энергетики будет готов к 2035 году, то есть через десять лет. Станция будет включать два энергоблока.

Предварительно долгосрочный проект оценивается в $11-12 млрд.

Где будут строить АЭС?

Для строительства первой атомной электростанции в Казахстане выбран берег озера Балхаш в Алматинской области. Возводить станцию планируется у села Улькен. Эта местность выбрана в том числе потому, что находится в зоне линий электропередач МТК "Север–Юг", а также неподалеку от основных потребителей энергии на юге республики.

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Жители села поддерживают проект, имея опыт жизни без электричества и тепла. Также АЭС даст толчок к экономическому развитию, откроет новые рабочие места.

По данным МАГАТЭ, факторов, препятствующих строительству АЭС возле озера Балхаш, нет. Строительство будет находиться под контролем международных организаций, будут обеспечены высокие стандарты безопасности, минимизированы коррупционные риски.

Кто будет строить АЭС в Казахстане?

Возводить объект будет иностранный подрядчик. Участвовать в проекте готовы «Росатом», CNNC (Китай), KHNP (Южная Корея), EDF (Франция). Заявка американской компании была отклонена Казахстаном.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Мы выбрали именно ту технологию, которая наиболее безопасна, обладает рангом уровня III и III+. Это самые безопасные реакторы с точки зрения эксплуатации. Мировые производители из Южной Кореи, Китая, России, Франции - мы ведем с ними соответствующие консультации", - сообщал ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Окончательный выбор пока не сделан. Рассматривается также вариант консорциума.

Обслуживанием АЭС займутся казахстанские специалисты, которые пройдут обучение и получат опыт на уже существующих атомных объектах в других странах.