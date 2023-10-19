Все о проекте АЭС в Казахстане: кто и где будет строить, плюсы и минусы

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АЭС в Казахстане – это масштабный проект, который позволит стране закрыть дефицит электроэнергии. Кто и где будет строить АЭС, каковы плюсы и минусы, сколько будет стоить строительство станции?

Атомная электростанция может появиться в Казахстане после 2030 года – страна остро нуждается в таком источнике энергии, как атомная генерация.

Проект ведет отсчет с 3 сентября 2021 года, когда о том, что Казахстану нужна АЭС, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Примерно через год национальный фонд "Самрук-Казына" приступил к реализации проекта. Тогда председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев заявил, что, согласно прогнозам, к 2032 году стране необходима атомная станция мощностью до 2,4 гигаватта.

Кто будет строить АЭС в Казахстане?

Какая компания будет вести строительство атомной электростанции в Казахстане, на момент написания этого материала не решено.

В числе возможных подрядчиков – российский Росатом. Соответствующее предложение озвучил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в апреле 2019 года.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям"

– российский лидер

Как сообщил в конце 2022 года управляющий директор фонда "Самрук-Казына" Ернат Бердигулов, работу над созданием станции будет вести международный пул подрядчиков.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ядерный остров, то есть сердцевину АЭС, создаст основной подрядчик. Им может стать:

Росатом,

китайская CNNC,

корейская KHNP,

французская EDF.

Паровыми турбинами, электрооборудованием и техническим надзором будут заниматься другие компании.

Где будут строить атомную электростанцию?

АЭС в Казахстане будет строиться в поселке Улкен Жамбылского района Алматинской области, на берегу озера Балхаш.

Wikimedia Commons, Юрий Иванков, public domain

О выборе именно этого места рассказал в начале июня прошлого года президент Токаев.

Отметим, что власти рассматривали еще один вариант – город Курчатов в Абайской области, однако, при прочих равных, у поселка Улкен оказались преимущества с точки зрения инфраструктуры.

Интересно, что жители Улкена оказались морально готовы к запуску такой масштабной стройки – такие планы озвучиваются не впервые:

при СССР здесь собирались строить Южно-Казахстанскую ГРЭС,

в 1997 году президент Ядерного общества Казахстана Владимир Школьник предложил построить здесь АЭС;

в конце 2008 года правительство решило создать у поселка Балхашскую ТЭС, в 2016 году на площадку уже завезли стройматериалы, но в итоге работы были приостановлены.

Неудивительно, что в конце августа 2023 года на общественных слушаниях жители поселка поддержали проект строительства АЭС.

"На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий"

– Минэнерго Казахстана

Плюсы и минусы строительства АЭС в Казахстане

За время обсуждения проекта было высказано много голосов за и против. И у сторонников, и у противников создания атомной электростанции есть свои аргументы.

Плюсы

Возможность в перспективе закрыть дефицит электроэнергии.

Сейчас Казахстан испытывает острую ее нехватку, с годами ситуация будет ухудшаться. Например, председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в конце сентября 2023 года называл такие цифры: в прошлый осенне-зимний период Казахстан импортировал 8% энергии в общем балансе, в приближающийся этот период может достичь 12% и даже 15%, передает Sputnik Казахстан. Правда, строительство АЭС может занять более 10 лет, так что в краткосрочной перспективе проект проблему не решит.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Низкая доля себестоимости сырья в атомной генерации: она составляет максимум 10%, в то время как в углеводородной генерации показатель достигает около 60-70%. Это означает, что цена на электроэнергию с АЭС не будет колебаться в зависимости от стоимости урана.

Важный вклад в углеродную нейтральность.

Казахстан взял на себя обязательство добиться 100%-ной углеродной нейтральности к 2060 году. Для этой цели подходят и атомная генерация, и использование возобновляемых источников энергии. Но базовая генерация, в отличие от ВИЭ, ведется на постоянной основе и не зависит, например, от погоды. Коэффициент использования установленной мощности у атомной электростанции превышает 90%, у ВИЭ составляет в районе 25-35%, пишет Закон.kz.

Казахстан обладает огромными запасами урана – страна занимает второе место в мире по этому показателю и первое – по объемам добычи.

В недрах Казахстана сосредоточено 14% от всех разведанных мировых запасов. Кроме того, промышленность освоила производство урановых таблеток и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). По сути Казахстан может сам обеспечивать себя ядерным топливом, и было бы странно не использовать это для развития страны.

Минэнерго Казахстана

Наличие АЭС в стране автоматически повышает ее престиж на мировой арене, относит к числу более развитых стран.

Минусы

Противники создания АЭС указывают на высокую стоимость проекта. Однако предполагается, что со временем все эти затраты могут окупиться.

Многие жители Казахстана с опаской относятся к ядерным технологиям в целом.

К сожалению, у Казахстана накоплено достаточно негативного опыта из-за радиации, попадавшей в окружающую среду после ядерных испытаний, например, на Семипалатинском полигоне. Сыграли роль и катастрофы в Чернобыле и Фукусиме. Однако современные реакторы обладают гораздо более высоким уровнем безопасности.

Сайт Минобороны России

Еще один довод против – вероятность обмеления озера Балхаш, что может вызвать проблемы с охлаждением реактора.

Референдум

Окончательное решение по строительству АЭС в Казахстане примет народ. Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу от 1 сентября нынешнего года предложил вынести этот вопрос на референдум.

"Казахстану, как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум"

– казахстанский лидер

Дата проведения референдума пока не определена.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит построить АЭС в Казахстане?

Гендиректор "Казахстанских атомных электрических станций" Тимур Жантикин 4 октября 2023 года сообщил, что строительство АЭС на 2,4 ГВт (два блока по 1,2 ГВт) может обойтись приблизительно в $15 млрд.

Он пояснил, что изначально стоимость атомной электростанции оценивалась в $6-12 млрд, в зависимости от конкретной финансово-экономической модели.

На конечную сумму, уточнил Жантикин, сильно повлияет стоимость привлечения финансирования.

Сколько АЭС есть в Казахстане?

На 2023 год в Казахстане нет ни одной атомной электростанции.

В прошлом единственная атомная электростанция в Казахстане находилась в городе Актау. Точнее, это было комплексное предприятие "Мангистауэнергозавод", которое с 1968 года занималось выработкой энергии и опреснением воды Каспийского моря. В 1972 году на нем был запущен атомный реактор БН-350 со сроком службы 20 лет. На момент запуска это был первый в мире реактор на быстрых нейтронах. Его уникальность заключалась и в том, что фактически он снабжал город пресной водой.

Установка проработала до 1999 года, когда была переведена в режим вывода из эксплуатации. Этот процесс занимает около полувека, он продолжается до сих пор.

С конца 1990-х неоднократно поднимался вопрос о строительстве новой полноценной АЭС.

Минэнерго Казахстана

Уже упоминалось о предложении построить ее в Улкене в 1997 году. В начале 2000-х обсуждалась возможность создать станцию вместо выводимого из эксплуатации энергоблока в Мангистау. Однако до конца 2010-х так ничего решено и не было. Более того, в 2016 году министр энергетики Канат Бозумбаев заверил, что речь о строительстве АЭС не зайдет минимум в течение 7 лет, так как в стране наблюдается избыток электроэнергии.

Как уже говорилось выше, спустя несколько лет ситуация поменялась, и теперь, в условиях растущего дефицита электричества, проект создания АЭС может помочь решить проблему, хоть и в долгосрочной перспективе.

Более того, в августе прошлого года вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов заявил, что, учитывая стремление к углеродной нейтральности, Казахстан нуждается не в одной, а в нескольких АЭС. Вторая станция, по его словам, может быть построена на реке Иртыш у города Курчатова.