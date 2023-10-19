Все о проекте АЭС в Казахстане: кто и где будет строить, плюсы и минусы

Атомная электростанция может появиться в Казахстане после 2030 года – страна остро нуждается в таком источнике энергии, как атомная генерация.
Проект ведет отсчет с 3 сентября 2021 года, когда о том, что Казахстану нужна АЭС, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Примерно через год национальный фонд "Самрук-Казына" приступил к реализации проекта. Тогда председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев заявил, что, согласно прогнозам, к 2032 году стране необходима атомная станция мощностью до 2,4 гигаватта.
Кто будет строить АЭС в Казахстане?
Какая компания будет вести строительство атомной электростанции в Казахстане, на момент написания этого материала не решено.
В числе возможных подрядчиков – российский Росатом. Соответствующее предложение озвучил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в апреле 2019 года.
"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям"
– российский лидер
Как сообщил в конце 2022 года управляющий директор фонда "Самрук-Казына" Ернат Бердигулов, работу над созданием станции будет вести международный пул подрядчиков.
Ядерный остров, то есть сердцевину АЭС, создаст основной подрядчик. Им может стать:
- Росатом,
- китайская CNNC,
- корейская KHNP,
- французская EDF.
Паровыми турбинами, электрооборудованием и техническим надзором будут заниматься другие компании.
Где будут строить атомную электростанцию?
АЭС в Казахстане будет строиться в поселке Улкен Жамбылского района Алматинской области, на берегу озера Балхаш.
О выборе именно этого места рассказал в начале июня прошлого года президент Токаев.
Отметим, что власти рассматривали еще один вариант – город Курчатов в Абайской области, однако, при прочих равных, у поселка Улкен оказались преимущества с точки зрения инфраструктуры.
Интересно, что жители Улкена оказались морально готовы к запуску такой масштабной стройки – такие планы озвучиваются не впервые:
- при СССР здесь собирались строить Южно-Казахстанскую ГРЭС,
- в 1997 году президент Ядерного общества Казахстана Владимир Школьник предложил построить здесь АЭС;
- в конце 2008 года правительство решило создать у поселка Балхашскую ТЭС, в 2016 году на площадку уже завезли стройматериалы, но в итоге работы были приостановлены.
Неудивительно, что в конце августа 2023 года на общественных слушаниях жители поселка поддержали проект строительства АЭС.
"На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий"
– Минэнерго Казахстана
Плюсы и минусы строительства АЭС в Казахстане
За время обсуждения проекта было высказано много голосов за и против. И у сторонников, и у противников создания атомной электростанции есть свои аргументы.
Плюсы
- Возможность в перспективе закрыть дефицит электроэнергии.
Сейчас Казахстан испытывает острую ее нехватку, с годами ситуация будет ухудшаться. Например, председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в конце сентября 2023 года называл такие цифры: в прошлый осенне-зимний период Казахстан импортировал 8% энергии в общем балансе, в приближающийся этот период может достичь 12% и даже 15%, передает Sputnik Казахстан. Правда, строительство АЭС может занять более 10 лет, так что в краткосрочной перспективе проект проблему не решит.
- Низкая доля себестоимости сырья в атомной генерации: она составляет максимум 10%, в то время как в углеводородной генерации показатель достигает около 60-70%. Это означает, что цена на электроэнергию с АЭС не будет колебаться в зависимости от стоимости урана.
- Важный вклад в углеродную нейтральность.
Казахстан взял на себя обязательство добиться 100%-ной углеродной нейтральности к 2060 году. Для этой цели подходят и атомная генерация, и использование возобновляемых источников энергии. Но базовая генерация, в отличие от ВИЭ, ведется на постоянной основе и не зависит, например, от погоды. Коэффициент использования установленной мощности у атомной электростанции превышает 90%, у ВИЭ составляет в районе 25-35%, пишет Закон.kz.
- Казахстан обладает огромными запасами урана – страна занимает второе место в мире по этому показателю и первое – по объемам добычи.
В недрах Казахстана сосредоточено 14% от всех разведанных мировых запасов. Кроме того, промышленность освоила производство урановых таблеток и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). По сути Казахстан может сам обеспечивать себя ядерным топливом, и было бы странно не использовать это для развития страны.
- Наличие АЭС в стране автоматически повышает ее престиж на мировой арене, относит к числу более развитых стран.
Минусы
- Противники создания АЭС указывают на высокую стоимость проекта. Однако предполагается, что со временем все эти затраты могут окупиться.
- Многие жители Казахстана с опаской относятся к ядерным технологиям в целом.
К сожалению, у Казахстана накоплено достаточно негативного опыта из-за радиации, попадавшей в окружающую среду после ядерных испытаний, например, на Семипалатинском полигоне. Сыграли роль и катастрофы в Чернобыле и Фукусиме. Однако современные реакторы обладают гораздо более высоким уровнем безопасности.
- Еще один довод против – вероятность обмеления озера Балхаш, что может вызвать проблемы с охлаждением реактора.
Референдум
Окончательное решение по строительству АЭС в Казахстане примет народ. Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу от 1 сентября нынешнего года предложил вынести этот вопрос на референдум.
"Казахстану, как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум"
– казахстанский лидер
Дата проведения референдума пока не определена.
Сколько стоит построить АЭС в Казахстане?
Гендиректор "Казахстанских атомных электрических станций" Тимур Жантикин 4 октября 2023 года сообщил, что строительство АЭС на 2,4 ГВт (два блока по 1,2 ГВт) может обойтись приблизительно в $15 млрд.
Он пояснил, что изначально стоимость атомной электростанции оценивалась в $6-12 млрд, в зависимости от конкретной финансово-экономической модели.
На конечную сумму, уточнил Жантикин, сильно повлияет стоимость привлечения финансирования.
Сколько АЭС есть в Казахстане?
На 2023 год в Казахстане нет ни одной атомной электростанции.
В прошлом единственная атомная электростанция в Казахстане находилась в городе Актау. Точнее, это было комплексное предприятие "Мангистауэнергозавод", которое с 1968 года занималось выработкой энергии и опреснением воды Каспийского моря. В 1972 году на нем был запущен атомный реактор БН-350 со сроком службы 20 лет. На момент запуска это был первый в мире реактор на быстрых нейтронах. Его уникальность заключалась и в том, что фактически он снабжал город пресной водой.
Установка проработала до 1999 года, когда была переведена в режим вывода из эксплуатации. Этот процесс занимает около полувека, он продолжается до сих пор.
С конца 1990-х неоднократно поднимался вопрос о строительстве новой полноценной АЭС.
Уже упоминалось о предложении построить ее в Улкене в 1997 году. В начале 2000-х обсуждалась возможность создать станцию вместо выводимого из эксплуатации энергоблока в Мангистау. Однако до конца 2010-х так ничего решено и не было. Более того, в 2016 году министр энергетики Канат Бозумбаев заверил, что речь о строительстве АЭС не зайдет минимум в течение 7 лет, так как в стране наблюдается избыток электроэнергии.
Как уже говорилось выше, спустя несколько лет ситуация поменялась, и теперь, в условиях растущего дефицита электричества, проект создания АЭС может помочь решить проблему, хоть и в долгосрочной перспективе.
Более того, в августе прошлого года вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов заявил, что, учитывая стремление к углеродной нейтральности, Казахстан нуждается не в одной, а в нескольких АЭС. Вторая станция, по его словам, может быть построена на реке Иртыш у города Курчатова.