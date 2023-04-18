Насколько АЭС экологичнее других ТЭС?

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На фоне глобальных усилий по поиску решения проблемы загрязнения окружающей среды, самые серьезные дебаты разворачиваются по поводу атомной энергетики. Несмотря на очевидные преимущества АЭС с точки зрения экологии в сравнении, например, с ТЭС, работающими на природном газе и угле, есть те, кто считает мирный атом значительной угрозой для окружающей среды.

С глобальной точки зрения очевидна явная поляризация в отношении АЭС. Евросоюз, в частности, не может прийти к единому мнению в отношении того, является ли ядерная энергетика возобновляемой, и, соответственно, зелёной. Германия, например, всего три дня назад отключила последние три АЭС, действовавшие на территории страны. Швейцария и Бельгия спешат последовать примеру Германии. При этом Франция обещает ренессанс ядерной энергетики, а Чехия, как и Нидерланды, собирается строить новые реакторы.

Тем временем остальные регионы готовы пользоваться преимуществами АЭС без колебаний: Китай полагается на атом, чтобы улучшить качество воздуха, и к середине десятилетия планирует обогнать США по количеству атомных электростанций; Россия активно строит новые реакторы как у себя дома, так и за рубежом, в том числе для Египта, Турции, Ирана, Индии и Бангладеш; Саудовская Аравия планирует создать 16 атомных реакторов в ближайшие 20 лет. Очевидно, что будущее АЭС, скорее, радужное, чем туманное, но насколько оно экологичное?

Какая польза от атомной электростанции

На сегодняшний день в соотношении мощность/вред окружающей среде самыми экологичными в мире являются атомные электростанции. Тем не менее всего 10% вырабатываемой в мире энергии приходится на АЭС. В России на долю АЭС приходится 20% энергии. Большая часть электрогенерации в мире обеспечивается за счет ископаемого (а значит невозобновляемого топлива). Одна атомная электростанция, состоящая из нескольких энергоблоков (реакторов) вырабатывает от 3,5 до 8,2 МВт. Среднее значение мощности АЭС - 5,3-5,4 МВт, чего вполне достаточно для обеспечения энергией до 5 млн человек. С экологической точки зрения выбросы углекислого газа на АЭС крайне малы по сравнению с другими видами ТЭС.

Интересные факты: самая мощная АЭС в мире - японская Касивадзаки-Карива, мощностью 8212 МВт, а Франция - лидер среди стран по использованию мирного атома: 70% электрогенерации страны приходится на АЭС. В России самая мощная АЭС - Ленинградская - 4200 МВт.

АЭС полностью экологичны?

На сегодняшний день в мире нет ни одного объекта, производящего энергию, который был бы на 100% экологичен. Для того, чтобы энергия стала по-настоящему ”зеленой”, она вообще не должна оказывать воздействия на окружающую среду. Учитывая, что для строительства любой электростанции ресурсы (строительные материалы) берутся из недр земли, ущерб экологии оказывается в той или иной мере. Кроме того, при использовании АЭС нужно учитывать такие потенциальные проблемы для экологии как радиоактивное загрязнение, необходимость использования значительного количества воды для охлаждения реакторов и радиоактивные отходы.

Почему АЭС экологичнее остальных видов электростанций?

АЭС экологичнее других видов электростанций по следующим причинам:

Выбросы АЭС почти на 100% - это инертные радиоактивные газы, при этом С02 практически не выделяется, в отличие от ТЭС, работающих на ископаемом топливе и загрязняющих атмосферу углекислым газом, образующимся при сжигании угля и газа. Ежегодный мировой расход урана (топлива для АЭС) составляет около 70 тыс тонн, ежегодный мировой расход угля - 2 млн тонн, а газа в год по всему миру тратится более 4 трлн кубометров. АЭС вырабатывают значительно больше электроэнергии, при этом занимая меньшую площадь, чем, например, ветряные и солнечные электростанции. Срок эксплуатации современных АЭС выше, чем у других ТЭС (до 60 лет с возможностью продления).

Чем опасны АЭС для экологии?

Несмотря на низкий углеродный след самих АЭС (углеродный след - это совокупность всех прямых и косвенных парниковых газов, произведённых в результате деятельности людей, предприятий и технических средств), при добыче урана происходят выбросы C02 в результате работы техники, а также выборы метана, который, как и C02, задерживает тепло, тем самым мешая планете остывать.

Кроме того, для работы АЭС необходимо огромное количество воды. Вода на АЭС нужна для охлаждения реактора и регулировки его мощности. При одинаковой мощности АЭС нужно больше воды, чем любой другой ТЭС - от 1,5 до 3 млрд тонн ежегодно. При этом большая часть воды возвращается в окружающую среду тёплой, что имеет свои последствия для экосистем. Более того, необходимость использовать воду для АЭС означает снижение доступности ресурса для других нужд. Поэтому строительство АЭС в регионах, где засухи - частое явления, может быть чревато с точки зрения экологии.

Еще одну опасность для экологии несут радиоактивные отходы. При этом стоит отметить, что более 90% отходов практически безвредны, поскольку период их распада крайне мал, а радиоактивность минимальна. Однако 3% радиоактивных отходов остаются опасными в течение длительного периода времени - от нескольких сотен до нескольких тысяч лет - и они способны загрязнять окружающую среду. Хранятся радиоактивные отходы в хранилищах под землёй, а доступ к ним ограничен.

Самая серьезная проблема АЭС

Самая серьезная проблема АЭС заключается в том, что аварии на энергоблоках не могут быть исключены на сто процентов. Всего в мире произошло более 100 аварий на АЭС с 1954 года (тогда первая АЭС появилась в г. Обнинск), но самыми серьезными и значительно повлиявшими на имидж атомной энергетики в целом стали авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и авария на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. В результате Чернобыльской катастрофы радиоактивное загрязнение атмосферы достигло европейских стран, а облучению подверглись более 8 млн человек. Вокруг ЧАЭС образовалась зона отчуждения в 30 км диаметром, а более 100 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома. В результате аварии на Фукусиме около 300 тыс человек были вынуждены переехать из-за загрязнения окружающей среды и облучения, а финансовый ущерб превысил 45 млрд долларов. Последствия аварии на Фукусиме до сих пор дают о себе знать: например, вопрос о сливе воды, скопившейся на АЭС, в океан вызвал серьезные международные споры.

Зеленое будущее АЭС

Несмотря на существующие проблемы, ядерная энергетика во многом эффективное решение проблемы загрязнения окружающей среды. Даже законодатели ЕС, несмотря на споры и политические разногласия, в июле прошлого года проголосовали за то, чтобы признать АЭС возобновляемым источником энергии при соблюдении определенных правил.

Кроме того, на сегодняшний день, благодаря новым системам и требованиям безопасности, АЭС - один из самых надежных источников энергии, выбор в пользу которого делают многие страны мира.