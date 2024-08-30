Токаев назвал референдум по АЭС определяющим для Казахстана

Вне зависимости от результатов голосования на всенародном референдуме по строительству первой казахстанской АЭС, который пройдет в воскресенье, он станет знаковым событием, определяющим прогресс страны на десятилетия вперед.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на форуме депутатов маслихатов, назвал предстоящий референдум ярким свидетельством огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет.

"Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым: чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества. Если граждане проголосуют "за", этот проект станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что это долгосрочный проект, который обеспечит устойчивый прогресс страны на долгие десятилетия и сделает ее энергонезависимой. Помимо этого, он даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, передает Sputnik Казахстан.

Проект рассчитан не только на сегодняшнюю молодежь, но и на последующие поколения казахстанцев, поведал казахстанский лидер, назвав волеизъявление народа примером его консолидации и созидательной активности и добавив: стремление к прогрессу – одна из сильных сторон нации, направляющий ее на движение вперед.

Напомним, уже в нынешнее воскресенье, 6 октября, в Казахстане пройдет всенародный референдум по строительству атомной электростанции, на котором жители страны примут продуманное решение и определят будущее Казахстана – он станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего" государства.