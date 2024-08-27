В Казахстане 6 октября пройдет референдум по АЭС

Референдум по строительству атомной электростанции в Казахстане пройдет в следующем месяце. Токаев назначил референдум на 6 октября.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев огласил дату проведения в республике референдума по строительству АЭС, он пройдет через месяц.

"Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС... Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ"

– президент РК

Выступая с ежегодным посланием народу казахстанский лидер отметил, что в республике растет дефицит в сфере энергетики, назрела острая необходимость в надежных и экологически чистых источниках энергии.

"На мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики"

– президент страны

Глава государства указал, что при выборе решения нужно брать в расчет будущее Казахстана. Решение по АЭС, отметил он, должно быть продуманное.

"Предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства"

– Токаев