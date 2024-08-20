Правительство Казахстана одобрило референдум по строительству АЭС

Правительство Казахстана на своем сегодняшнем заседании одобрило проведение в стране всенародного референдума по необходимости строительства первой атомной электростанции.

Правительство Казахстана сегодня на своем заседании согласилось с необходимостью проведения всенародного референдума, в ходе которого сам народ примет решение о том, нужно или нет строить в стране атомную электростанцию.

"Министр энергетики (Алмасадам) Саткалиев представил проект постановления правительства по проведению референдума по АЭС. Проект одобрен в правительстве и отправлен на подпись Касым-Жомарту Токаеву"

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Теперь решение по проекту референдума будет принимать президент Казахстана, после этого будет назначена дата референдума.

Напомним, 70% электроэнергии в Казахстане производится на износившихся угольных станциях, часть которых придется выводить из эксплуатации в течение следующих 10 лет: в стране назрела необходимость строительства атомной электростанции, заявили на завершающих слушаниях перед референдумом о строительстве АЭС представители Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнергетики страны.

Кто будет строить АЭС в Казахстане?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что АЭС в Казахстане не обязательно будет строить "Росатом"

"Пока нельзя утверждать, что строителем потенциальной казахстанской АЭС станет именно "Росатом". Все-таки у Казахстана налажены хорошие контакты и с китайскими компаниями, и с Китаем в целом. Китай вышел на рынок строительства электростанций и вполне может конкурировать с "Росатомом" в данном проекте", - прежде всего сказал он.

"Конкурентное преимущество "Росатома" заключается в том, что он не только проектирует и строит АЭС, поставляет ядерное топливо, эксплуатирует и обслуживает станцию по полному циклу, но и лоббирует предоставление государственного кредита в РФ на строительство. Казахстан, как и Беларусь, может буквально указать, где ему надо поставить станцию, а все остальное "Росатом" сделает сам: придет с российскими деньгами, построит и запустит АЭС. Китай в таких условиях не работает", - подчеркнул Игорь Юшков.

"Если Казахстан договорится о строительстве АЭС с "Росатомом", ключевым моментом будет схема возвращения российских инвестиций. В случае Беларуси в договоре с "Росатомом" было прописано, что кредит на строительство берет Минск, компания на эти деньги строит АЭС, а белорусские власти по четкому графику равными долями возвращают деньги. В случае Турции "Росатом" не только строит станцию, но и владеет ей, а инвестиции будет возвращать, продавая электроэнергию. Так что остается вопрос, каким Казахстан видит этот проект – хочет ли он владеть атомной станцией или просто получать энергию с нее? Я думаю, что Казахстан пойдет по сценарию Беларуси и предпочтет владеть станцией, выплачивая кредит", - ожидает экономист.

Также Казахстану предстоит определиться, сколько реакторов он хочет иметь на АЭС. "Конечно, "Росатом" будет предлагать Казахстану опробованную модель – станция из нескольких реакторов ВВЭР-1200, что компания и предлагает в основном на внешних рынках. В Беларуси основная станция с двумя такими реакторами, а в Турции – с четырьмя. Если Казахстан решит повторить белорусский проект, то "Росатом" построит два реактора по 1200 МВт мощности с возможностью дальнейшего расширения (чтобы на площадке можно было построить третий, четвертый и так далее реакторы)", - заключил Игорь Юшков.