Вестник Кавказа

В Абхазии увеличилось время отключения света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии увеличили время отключения электроэнергии. Это связано с низким уровнем воды в Джварском водохранилище.

Время ограничения подачи электроэнергии потребителям в Абхазии увеличилось на час. Свет теперь будут отключать на три часа вместо двух, поведали в  «Черноморэнерго».

Отметим, что в начале ноября электричество в Абхазии начали отключать на два часа дважды в день. 

Как пояснили в региональной энергетической компании, ограничения установлены для поддержания функционального состояния ИнгурГЭС. Трудности в работе станции возникли из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Подобные проблемы, связанные с обмелением водоема, возникают в регионе довольно часто. Например, подачу света также ограничивали в конце 2022 года.  

Сообщается, что в подобным режиме электросети республики будут работать до 15 ноября. Ограничения будут действовать от границы с Грузией на реке Ингур до центра Сухума.


 

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