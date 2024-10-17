В Абхазии увеличилось время отключения света

В Абхазии увеличили время отключения электроэнергии. Это связано с низким уровнем воды в Джварском водохранилище.

Время ограничения подачи электроэнергии потребителям в Абхазии увеличилось на час. Свет теперь будут отключать на три часа вместо двух, поведали в «Черноморэнерго».

Отметим, что в начале ноября электричество в Абхазии начали отключать на два часа дважды в день.

Как пояснили в региональной энергетической компании, ограничения установлены для поддержания функционального состояния ИнгурГЭС. Трудности в работе станции возникли из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Подобные проблемы, связанные с обмелением водоема, возникают в регионе довольно часто. Например, подачу света также ограничивали в конце 2022 года.

Сообщается, что в подобным режиме электросети республики будут работать до 15 ноября. Ограничения будут действовать от границы с Грузией на реке Ингур до центра Сухума.



