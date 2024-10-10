Вестник Кавказа

Абхазия вводит ежедневные отключения электричества с 1 ноября

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии с 1 ноября из-за дефицита будут ежедневно отключать свет. Без электричества жители и гости республики будут проводить по 4 часа в сутки.

Каждый день на регулярной основе в Абхазии с 1 ноября будут отключать электричество, рассказал гендиректор "Черноморэнерго" Темур Джинджолия.

С 1 ноября начнутся поставки электричества в Абхазию из России.

"В настоящее время в Абхазии сложился дефицит электроэнергии… Чтобы как-то перекрыть дефицит, также с начала ноября по всей территории республики будут введены четырехчасовые отключения электроэнергии"

– Джинджолия

На сегодня дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 260 млн кВт·ч. В ноябре переток составит 60 млн кВт·ч, в декабре - 120 млн кВт·ч, поставки будут осуществляться по коммерческим ценам, уточнил он, передает ТАСС.

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