Вестник Кавказа

Большая часть Абхазии лишилась света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии отключили свет, ведутся работы над ликвидацией аварии. Республика получает переток электроэнергии из России.

Большая часть Абхазии лишилась электричества, причина связана с аварийным отключением высоковольтной линии "Очамчыра 220".

Как пишет пресс-служба "Черноморэнерго", активно ведутся работы над ликвидацией аварии и восстановлением электричества.

Отмечается, что до полного устранения неполадок линии "Очамчыра 220" республика будет получать переток электроэнергии из России.

Там же добавили, что авария случилась из-за обрыва высоковольтного провода на участке протяженностью порядка 400 м.

На месте действует аварийная бригада, к месту происшествия направлена спецтехника.

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