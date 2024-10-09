Большая часть Абхазии лишилась света

В Абхазии отключили свет, ведутся работы над ликвидацией аварии. Республика получает переток электроэнергии из России.
Большая часть Абхазии лишилась электричества, причина связана с аварийным отключением высоковольтной линии "Очамчыра 220".
Как пишет пресс-служба "Черноморэнерго", активно ведутся работы над ликвидацией аварии и восстановлением электричества.
Отмечается, что до полного устранения неполадок линии "Очамчыра 220" республика будет получать переток электроэнергии из России.
Там же добавили, что авария случилась из-за обрыва высоковольтного провода на участке протяженностью порядка 400 м.
На месте действует аварийная бригада, к месту происшествия направлена спецтехника.