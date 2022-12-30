Майнеры в Ингушетии растратили энергию, которой хватило бы горному району на год

Майнеры в Ингушетии незаконно использовали колоссальный объем электроэнергии - этого электричества хватило бы на год Джейхарскому району.
Незаконную майнинг-ферму обнаружили в Республике Ингушетия, майнеры похитили годовой объем электроэнергии целого района, информирует филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго".
"Объем похищенного ресурса превысил 8,8 млн киловатт-часов, что сопоставимо с годовым энергопотреблением всего Джейрахского района. Ущерб, нанесенный компании, оценен почти в 85 млн рублей"
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Майнеры разместили аппараты в ветхой постройке, внутри была сделана шумоизоляция. Здание обнаружено на закрытой территории.
В "Ингушэнерго" отметили, что крипто-фермы, нелегально и в больших объемах использующие электроэнергию, негативно влияют на возможности по обновлению сетей и влияют на качество электроснабжения населения.