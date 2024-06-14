Вестник Кавказа

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Северном Кавказе собираются запретить майнинг на 7 лет. Наблюдаемая в последнее время активность майнеров в регионе может привести к нарушению работы энергосетей.

Майнинг может стать незаконным в ряде регионов СКФО с 2024 по 2031 год, поведали в правительственной комиссии по электрической энергетике. 

Процесс генерации криптовалюты может стать вне закона в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, а также в Дагестане. Темные времена у кавказских майнеров могут наступить с 1 декабря 2024. 

Власти пытаются противостоять нелегальному майнингу, так как процесс получения виртуальных валют сопряжен с большими расходами энергии, что способно привести к энергетическому коллапсу в регионах с повышенной нагрузкой на сети.  Под запретительные меры могут попасть как производственные комплексы, так и майнинг в домашних условиях, передает ТАСС. 

Отметим, что в Дагестане в 2024 году майнинг нанес ущерб энергосетям на 150 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1155 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Названо самое дорогое туристическое направление на Северном Кавказе в ноябре

Названо самое дорогое туристическое направление на Северном Кавказе в ноябре

Вакансий с удаленным графиком в СКФО стало больше на 92%

Вакансий с удаленным графиком в СКФО стало больше на 92%

На Новый год россияне выбирают горы и санатории

На Новый год россияне выбирают горы и санатории

Технические ВУЗы СКФО стали популярнее среди российских студентов

Технические ВУЗы СКФО стали популярнее среди российских студентов

Уникальные фотографии покажут на выставке на Ставрополье

Уникальные фотографии покажут на выставке на Ставрополье

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Где больше всего выпало снега на Северном Кавказе?

Где больше всего выпало снега на Северном Кавказе?

Самые низкие доходы в России зафиксированы на Кавказе

Самые низкие доходы в России зафиксированы на Кавказе

Владикавказские креативщики привезут на съезд в Москву новые идеи

Владикавказские креативщики привезут на съезд в Москву новые идеи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы