В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

На Северном Кавказе собираются запретить майнинг на 7 лет. Наблюдаемая в последнее время активность майнеров в регионе может привести к нарушению работы энергосетей.

Майнинг может стать незаконным в ряде регионов СКФО с 2024 по 2031 год, поведали в правительственной комиссии по электрической энергетике.

Процесс генерации криптовалюты может стать вне закона в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, а также в Дагестане. Темные времена у кавказских майнеров могут наступить с 1 декабря 2024.

Власти пытаются противостоять нелегальному майнингу, так как процесс получения виртуальных валют сопряжен с большими расходами энергии, что способно привести к энергетическому коллапсу в регионах с повышенной нагрузкой на сети. Под запретительные меры могут попасть как производственные комплексы, так и майнинг в домашних условиях, передает ТАСС.

Отметим, что в Дагестане в 2024 году майнинг нанес ущерб энергосетям на 150 млн рублей.