"Криптоинвестор" из Ставрополья задержан за мошенничество

Создатель курсов по инвестированию из Ставрополья был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. От его действий пострадало не менее 45 человек.

"Блогер-инвестор" задержан в Петербурге по подозрению в финансовых махинациях. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 22-летний задержанный размещал в социальных сетях рекламу, которая призывала покупать его авторский курс, где рассказывались принципы инвестирования в криптовалюту. Для убедительного образа "криптоинвестор" взял в аренду шикарную квартиру в Санкт-Петербурге и автомобиль бизнес-класса.

"Злоумышленник использовал проверенные методы социальной инженерии для хищения денег интернет-пользователей. В курсах он транслировал фото- и видеоматериалы, которые создавали видимость успешных торгов и получения сверхприбыли"

- Ирина Волк

В правоохранительных органах объяснили, что видео "инвестора" в соцсетях с графиками торгов никак не были связаны с реальными данными с криптобирж, а являлись лишь сделанной в компьютерной программе симуляцией.

Всего молодой человек присвоил себе около 3 млн рублей. Его жертвами стало не менее 45 человек. При этом злоумышленник платил небольшую сумму из своего кармана некоторым потерпевшим, выдавая ее за прибыль с торгов.