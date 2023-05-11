Криптовалюту легализуют быстрее в России

Опубликовано: 15:00, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия должна как можно быстрее вывести из тени криптовалюты, чтобы использовать их для торговли с международными партнерами. Такое заявление сделал руководитель думского комитета Анатолий Аксаков.

Процесс легализации криптовалюты в России необходимо ускорить, такое мнение выразил глава профильного комитета Госдумы.

"Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать"

— Анатолий Аксаков

Парламентарий пояснил, что после перевода в правовое поле криптовалюту планируется использовать для международных расчетов.

Депутат добавил также, что ранее в российском руководстве существовали разногласия по поводу внешних расчетов с помощью криптовалюты. Сейчас же все пришли к единому мнению.