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Криптовалюту легализуют быстрее в России

Криптовалюту легализуют быстрее в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия должна как можно быстрее вывести из тени криптовалюты, чтобы использовать их для торговли с международными партнерами. Такое заявление сделал руководитель думского комитета Анатолий Аксаков.

Процесс легализации криптовалюты в России необходимо ускорить, такое мнение выразил глава профильного комитета Госдумы.

"Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать"

— Анатолий Аксаков

Парламентарий пояснил, что после перевода в правовое поле криптовалюту планируется использовать для международных расчетов.

Депутат добавил также, что ранее в российском руководстве существовали разногласия по поводу внешних расчетов с помощью криптовалюты. Сейчас же все пришли к единому мнению.

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