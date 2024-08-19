Росатом и Турция заключили контракт на 60 лет на обслуживание АЭС Аккую

Россия на протяжении 60 лет будет выполнять сервисное обслуживание первой в Турции АЭС "Аккую". После этого выйдет срок эксплуатации турецкой АЭС.

Госкорпорация Росатом заключила с Турцией контракт на весь срок эксплуатации на обслуживание и ремонт атомной электростанции "Аккую".

"Контракт охватывает техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС, включая поставку запчастей и разработку технологической документации для ремонта… Договор рассчитан на весь срок эксплуатации станции - 60 лет"

– первый заместитель гендиректора компании "Росатом сервис" Дмитрий Пашевич

Чаще всего сервисные контракты подписываются не на весь срок эксплуатации, однако в Турции по проекту Аккую и в Египте по АЭС «Эд-Дабаа». По словам Пашевича, срок контракта зависит от условий в стране заказчика и местного законодательства.

Работы по обслуживаю Аккую в Турции будут выполнять не только российские специалисты, но и местные подрядчики.

"Мы всегда стремимся работать с местными компаниями, что выгодно всем сторонам, поскольку позволяет эффективно использовать ресурсы"

– Пашевич

Он уточнил, что в условия контракта не включены консультации по эксплуатации атомной электростанции.

Многолетняя связь России с Турцией

Директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил, почему "Росатом" предпочел подписать контракт на весь 60-летний срок эксплуатации АЭС "Аккую", а не заключить десятилетний контракт с последующим продлением.

"На самом деле, это было одно из условий самого "Росатома", когда стороны договаривались о начале строительства АЭС "Аккую". Это часть смысла схемы "Строй, эксплуатируй, зарабатывай". Согласно стартовым договоренностям, "Росатом" не только полностью строит АЭС в Турции, но и затем зарабатывает на ней, продавая электроэнергию", - отметил экономист.

"Часть этой электроэнергии поставляется по тем условиям, о которых договорились заранее, а часть продается на торговой площадке. Соответственно, по тем договоренностям, которые предварительно были, сейчас и реализуется схема проекта. Нынешнее известие о подписание документа на обслуживание "Аккую" в течение всех 60 лет плановой эксплуатации – это отражение достигнутых ранее договоренностей", - сказал Вячеслав Кулагин.

Эксперт обратил внимание, что из-за специфики проекта у "Росатома" имеются определенные риски по сравнению с обычной схемой, когда компания только строит АЭС. "Есть схема, когда компания реализует проект за рубежом и сразу получает за него деньги, а после, как правило, поставляет топливо и тоже от владельца АЭС получает за топливо плату. В такой схеме каких-то особых рисков нет. Однако АЭС "Аккую" находится в собственности застройщика – "Росатома" – и все риски, связанные с функционированием станции и ситуацией на энергетическом рынке лежит на нем", - указал он.

"С одной стороны, это возможно хорошо зарабатывать, когда рыночная конъюнктура подходящая. С другой стороны, "Росатому" в самом начале приходится найти инвестиции для возведения АЭС, чья стоимость довольно большая. Это одна из особенностей схемы строительства "Аккую" – она строится за счет инвестиций, привлеченных российской стороной, а не Турцией. В целом это непростой проект для "Росатома", но в современном мире именно такие проекты получают какое-либо продвижение на внешнем рынке. Сейчас намного сложнее приходить в заинтересованные государства и говорить "Вложите $20 млрд, мы построим на эти деньги АЭС", чем предлагать построить за фактически свой счет", - заключил Вячеслав Кулагин.