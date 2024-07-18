Запуск АЭС Аккую в Турции может отодвинуться из-за немецкой Siemens

В Минэнерго Турции сообщили, что дата запуска первой в стране АЭС может отдалиться. На Аккую ждут поставку оборудования из Германии, препятствием стали санкции против России, участвующей в проекте Аккую.

Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может быть запущен позже, чем 29 октября, об этом рассказал министр энергетики страны Алпарслан Байрактар, пишет издание Milliyet.

"Конечно, было бы хорошо, если бы АЭС "Аккую" начала работать 29 октября, в День республики, но есть некоторые проблемы и сложности, которые необходимо преодолеть. В "Аккую" ждут оборудование, особенно находящееся в Германии"

– министр

Часть оборудования для АЭС "Аккую" - совместного проекта России и Турции - была оплачена, но все еще не поставлена, препятствием стали санкции против РФ. Так, у Siemens в Германии были закуплены системы выдачи мощности и другое оборудование. Байрактар отметил, что не только Siemens производит необходимые устройства, они также могут быть поставлены из Китая.

"Замена (поставщика) потребует определенного времени, поэтому сейчас мы идем по этому пути. И это может немного отодвинуть наши цели по срокам"

– министр