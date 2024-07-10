Россия готовит к пуску первый энергоблок АЭС Аккую в Турции

Первая атомная электростанция Турции готовится к запуску. Процесс обсудили гендиректор "Росатома" и глава Минэнерго Турции.

В Турции на АЭС "Аккую" в настоящее время полным ходом идут пусконаладочные работы, к запуску готовится первый из четырех энергоблоков.

Ход работ на строящейся АЭС обсудили сегодня в Стамбуле гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.

"Касательно АЭС "Аккую" и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока – мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива"

– Лихачев

Первая турецкая атомная электростанция должны быть запущена в следующем году. Всего на объекте будет работать четыре энергоблока, пока речь идет о запуске первого из них. Станция построена при участии российской госкорпорации. Также ведутся переговоры об участии России в сооружении второй АЭС в Турции.