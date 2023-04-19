Росатом в Турции считают лучшим кандидатом для строительства АЭС в Синопе

Глава Минэнерго Турции заявил, что считает российскую корпорацию Росатом лучшим из кандидатов на строительство второй турецкой АЭС. Атомная электростанция будет строиться в Синопе.

Госкорпорация Росатом лучше других претендентов подходит для того, чтобы строить АЭС в Синопе, такое мнение выразил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в беседе с Bloomberg.

"Росатом - это компания, которая уже инвестировала в Турцию и накопила опыт. Это главная причина, почему она заинтересована [в строительстве новой АЭС]. В этом смысле я и многие другие полагают, что [Росатом] лучше других"

– Байрактар

Кроме России на строительство объекта в Синопе претендуют Китай и Южная Корея. Турецкая сторона в будущем году намерена определиться с выбором компании.

Первая в Турции атомная электростанция строится при участии российской стороны. АЭС Аккую будет запущена в 2025 году.