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АЭС в Синопе: когда завершатся предварительные переговоры?

АЭС в Синопе: когда завершатся предварительные переговоры?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ясность со второй АЭС в Турции появится уже к новому году: именно в этот срок власти намерены завершить переговоры по ее строительству. Кроме "Аккую" и АЭС в Синопе, Анкара намерена создать еще минимум две АЭС.

Власти Турции намерены провести предварительные переговоры по строительству второй для страны АЭС - в Синопе - в срок до нового года. Такое планы озвучил глава Минэнерго.

Фатих Донмез пояснил, что желание построить атомную электростанцию в Турции выразили несколько стран, что гарантирует здоровую конкуренцию. Сейчас Анкара оценивает полученные предложения.

Когда начнется строительство второй АЭС в Турции

Министр напомнил, что с момента ратификации парламентом соглашения с Росатомом по АЭС Аккую и до запуска строительства прошло около пяти лет. В случае с АЭС в Синопе, уверен Донмез, столько времени не понадобится, поскольку база уже наработана.

Глава Минэнерго полагает, что на подготовку в случае со второй АЭС уйдет два-три года.

Другие АЭС в Турции

Он также уточнил, что власти Турции намерены построить и другие АЭС, как минимум две. Для них уже подбираются площадки.

Где находится АЭС Аккую в Турции

Где находится АЭС Аккую в Турции

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