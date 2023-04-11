Где находится АЭС Аккую в Турции

Построить на своей территории АЭС в Турции вознамерились 60 лет назад, и в 1965 году начались первые исследования. Пока суд да дело, финансовые и политические сложности, - Анкара решилась использовать российский опыт в области атомных технологий лишь много лет спустя.
Соглашение о строительстве АЭС Аккую на побережье Средиземного моря в районе Гюльнар провинции Мерсин РФ и Турция подписали 12 мая 2010 года. Этот участок выбрали для АЭС еще в 1974 году, два года его исследовали и в итоге сочли годным. Экологичность станции подчеркивает название Аккую, что переводится как белый колодец или чистый источник.
Как выбирали местоположение АЭС
Главное условие - низкая сейсмичность района. Действительно, разрушительное землетрясение в Турции 2023 года Мерсин не затронуло.
Территория, где будет находиться АЭС, должна отвечать ряду требований.
Чего не должно быть на месте будущей АЭС:
- мест залегания полезных ископаемых,
- населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий,
- промышленных площадок,
- заповедников, зон туризма и отдыха, памятников культурного наследия и национальных парков,
- затопляемых территории,
- воздушного трафика.
Что должно быть рядом с будущей АЭС:
- электричество,
- доступный транспорт,
- источники охлаждения, идеально - море.
Место, выбранное для строительства Аккую, полностью соответствует всем этим условиям.
Где расположена АЭС Аккую
Станцию строят в провинции Мерсин, выходящей к морю. Сам Мерсин - крупный портовый город с набережной, парками, ресторанами, развитой инфраструктурой и богатой историей. При Александре Македонском он назывался Зефирион, при римлянах - Адрианополис. К Османской империи город отошел в 1473 году.
Гюльнар - совсем небольшой городок, рядом с которым возведут АЭС, - находится в 32 км от моря, на равнине в окружении зеленых лугов и виноградников. К этой местности прилегают скалистые Таврские горы, и она считается вполне отдаленной.
После проведения инженерно-геологических, топографических, гидрологических, метеорологических и сейсмических изысканий это место сочли идеальным для строительства АЭС.