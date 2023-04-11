Где находится АЭС Аккую в Турции

© Фото: Сайт "Аккую Нуклеар". Строительство блока №3 АЭС Аккую

Первая в Турции АЭС - совместный с Россией проект Аккую - расположена рядом с морем в провинции Мерсин. Почему именно это место оказалось идеальным для атомной станции?

Построить на своей территории АЭС в Турции вознамерились 60 лет назад, и в 1965 году начались первые исследования. Пока суд да дело, финансовые и политические сложности, - Анкара решилась использовать российский опыт в области атомных технологий лишь много лет спустя.

Соглашение о строительстве АЭС Аккую на побережье Средиземного моря в районе Гюльнар провинции Мерсин РФ и Турция подписали 12 мая 2010 года. Этот участок выбрали для АЭС еще в 1974 году, два года его исследовали и в итоге сочли годным. Экологичность станции подчеркивает название Аккую, что переводится как белый колодец или чистый источник.

Как выбирали местоположение АЭС

Главное условие - низкая сейсмичность района. Действительно, разрушительное землетрясение в Турции 2023 года Мерсин не затронуло.

Сайт "Аккую Нуклеар"

Территория, где будет находиться АЭС, должна отвечать ряду требований.

Чего не должно быть на месте будущей АЭС:

мест залегания полезных ископаемых,

населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий,

промышленных площадок,

заповедников, зон туризма и отдыха, памятников культурного наследия и национальных парков,

затопляемых территории,

воздушного трафика.

Что должно быть рядом с будущей АЭС:

электричество,

доступный транспорт,

источники охлаждения, идеально - море.

Место, выбранное для строительства Аккую, полностью соответствует всем этим условиям.

Где расположена АЭС Аккую

Станцию строят в провинции Мерсин, выходящей к морю. Сам Мерсин - крупный портовый город с набережной, парками, ресторанами, развитой инфраструктурой и богатой историей. При Александре Македонском он назывался Зефирион, при римлянах - Адрианополис. К Османской империи город отошел в 1473 году.

Гюльнар - совсем небольшой городок, рядом с которым возведут АЭС, - находится в 32 км от моря, на равнине в окружении зеленых лугов и виноградников. К этой местности прилегают скалистые Таврские горы, и она считается вполне отдаленной.

После проведения инженерно-геологических, топографических, гидрологических, метеорологических и сейсмических изысканий это место сочли идеальным для строительства АЭС.