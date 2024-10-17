Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

С 1 ноября в каждом населенном пункте Абхазии на четыре часа будет отключаться свет. Опубликован график веерных отключений.

Сезон ежедневных отключений электроэнергии начнется в Абхазии в ночь на пятницу.

В "Черноморэнерго" установили график отключений, всего в сутки света нет будет на протяжении четырех часов, при этом отключать свет будут дважды: на два часа ночью и на два часа днем. Интервал между отключениями 12 часов. Так, в Гагре света в зимний период не будет с 06.00 до 08.00 и вечером с 18.00 до 20.00. В Пицунде и Афоне отключать электричество будут с 04.00 до 06.00 и в аналогичный промежуток в вечернее время. В Гудауте время отключений 10.00-12.00 и 22.00-00.00. В Сухуме в зависимости от района света нет будет в течение двух часов с 12.00, 14.00 или 16.00 и в такой же период ночью.

Ранее гендиректор "Черноморэнерго" Темур Джинджолия пояснил, что график вводится на фоне того, что в Абхазии сложился дефицит электроэнергии.