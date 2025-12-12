Вестник Кавказа

Я врач и у меня СДВГ. Что никто вам не расскажет о диагнозе | На здоровье!

СДВГ у взрослых: почему вы не можете сосредоточиться?

СДВГ — это не просто «повышенная активность» или «невнимательность». Это особенность мозга, которая влияет на концентрацию, поведение и восприятие мира. Сегодня всё больше взрослых людей узнают, что у них синдром дефицита внимания и гиперактивности, и перестают воспринимать это как приговор. В этом видео мы подробно разбираем, что такое СДВГ, как его отличить от обычной лени, почему этот диагноз ставят не только детям, и как правильно выстроить жизнь с этой особенностью. Гость выпуска — врач-педиатр, неонатолог Павел Житов, который сам живёт с СДВГ и рассказывает, как превратить гиперактивность в ресурс, а не в проблему. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.