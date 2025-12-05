Мазут в Анапе: Кондратьев поручил сделать все для полноценного летнего сезона 2026

Власти Кубани намерены сделать все, для того чтобы следующим летом пляжи Анапы и Темрюка могли вновь открыться для пляжного отдыха. Сегодня исполнился год со дня крушения танкеров в Керченском проливе.

В Краснодарском крае будет сделано все возможное, чтобы летний сезон 2026 года в пострадавших от разлива мазута Анапе и Темрюкском районе прошел полноценно, такое поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев в день годовщины крушения двух танкеров в Черном море.

Прежде всего глава Кубани выразил благодарность всем, кто участвовал и участвует в ликвидации последствий разлива мазута - экологам, волонтерам, оперативным службам, муниципалитетам.

"С первых дней после аварии наши пляжи приехали спасать более 60 тысяч человек со всего Краснодарского края и 57 регионов России.<…> За все время с побережья уже вывезли более 183 тысяч тонн загрязненного грунта"

– Вениамин Кондратьев

Он добавил, что устранением источника загрязнения в море занимается Росморречфлот.

"Наша задача – как можно скорее восстановить пострадавшие пляжи. Это важно для экономики и всего санаторно-курортного комплекса региона, бизнеса и жителей курортов, миллионов туристов со всей страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы летом 2026 года Анапа и Темрюкский район провели полноценный курортный сезон"

– Вениамин Кондратьев

Минувшим летом пляжи Анапы и Темрюкского района были закрыты для купания, что сказалось на туристическом потоке и работе бизнеса.