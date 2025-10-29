Вестник Кавказа

Туристический налог будет отменен в Анапе и на 2026 год

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Туристы, отдыхающие в Анапе, смогут не платить туристический налог и в следующем году. В 2025-м он был отменен из-за аварии с танкерами в Керченском проливе и разлива нефти.

Турналог в Анапе не будут взимать и в 2026 году, рассказал кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что туристический налог был отменен в Анапе в текущем году: его не платили отдыхающие в муниципалитетах, где пока не устранены полностью последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Цель приостановки – поддержать предпринимателей, работающих в курортной сфере, а также увеличить поток туристов.

В ходе прямой линии Кондратьев выразил уверенность в том, что в будущем году туристический налог тоже необходимо отменить, чтобы в следующем году тоже должен быть отменен, чтобы помочь предпринимателям получить прибыль.

"Я думаю, что в 2026 году турналог мы обнулим"

– Вениамин Кондратьев

