Экс-замминистра Дагестана приговорен к 11 годам колонии

Бывшего замминистра строительства Дагестана сегодня признали виновным в хищении денег из бюджета в особо крупном размере – он приговорен к 11 годам тюрьмы.

Каспийский городской суд вынес приговор находящемуся в международном розыске экс-замминистра строительства и ЖКХ Дагестана, соответствующее сообщение распространила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В нем говорится, что мужчина был признан виновным в хищении средств из бюджета в особо крупном размере. Приговор был вынесен заочно. Наказание – 11 лет колонии общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 700 тыс рублей. На протяжении трех лет ему нельзя будет занимать руководящие должности.

Помимо прочего, суд постановил удовлетворить иск правительства Дагестана о взыскании нанесенного ущерба.

Как выяснил суд, с сентября 2015-го по ноябрь 2018 года подсудимый создал и возглавил преступную группу. Ее участниками стали глава Республиканского центра по сейсмобезопасности и руководители подрядных организаций.

"Используя свое служебное положение, участники группы похитили бюджетные средства в особо крупном размере – свыше 300 млн рублей. Эти деньги были выделены в рамках государственных программ на строительство и оснащение социальных объектов, таких как детские сады, школы и очистные сооружения в сейсмически опасных районах Дагестана"

– пресс-служба

Злоумышленники совершили хищения путем нарушения процесса госзакупок с искусственным завышением цен госконтрактов. На проводившихся аукционах победу одерживали аффилированные организации, после чего осуществлялось визирование подложных актов выполненных подрядчиками работ: были завышены объемы и стоимость.

Расследование велось по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).