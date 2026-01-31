Совфед РФ предупредил о третьей мировой войне в случае вторжения США в Иран

Сенатор Джабаров заявил, что военные действия США и Ирана могут оказаться прологом к глобальной войне мирового масштаба. По словам Джабарова, армия США не сможет добиться быстрой победы в Иране.

В Совфеде России предупредили о возможности третьей мировой войны в случае вторжения США в Иран. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

"Очень хочется надеяться, что американцы не прибегнут к таким мерам, как вторжение в Иран, нанесение каких-то бомбовых ракетных ударов, потому что это прямой путь к третьей мировой войне"

– Владимир Джабаров

По словам Джабарова, Иран обладает значительным военным потенциалом, а также большой численностью населения. Ситуация для США будет принципиально отличаться от операции против Венесуэлы, где Дональду Трампу удалось похитить президента страны Николаса Мадуро.

"Я не думаю, что это будет такая лёгкая прогулка. Иранцы – мужественный народ. С огромной историей, которые умеют защищаться, защищать свою Родину"

– Владимир Джабаров

Как отметил Джабаров, при переходе эскалации в фазу военного конфликта могут пострадать соседние страны, в том числе союзники США – Израиль и некоторые страны арабского мира.