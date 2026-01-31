Иран возобновляет переговоры с США по ядерной сделке

Власти Ирана начали работу над переговорами с США. Ранее обе стороны высказали желание перейти к переговорному процессу.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился начать работу над переговорами с Соединенными Штатами по ядерному вопросу. По данным агентства Fars, которое ссылается на источники в Тегеране, переговоры между сторонами могут состояться в ближайшие дни в Турции.

Как заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Тегеран определится с деталями переговоров в ближайшее время.

По данным СМИ, со стороны Тегерана в переговорах примет участие глава МИД Аббас Аракчи, Вашингтон будет представлять спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Перспективы диалога США и Ирана

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущую переговорную позицию Ирана по ядерной сделке с США и причины, побудившие Тегеран добиться от Вашингтона согласия на возобновление диалога.

"В сравнении с четвертым раундом переговоров, состоявшимся в прошлом мае, ситуация изменилась в корне. По Ирану был нанесен очень серьезный удар во время двенадцатидневной войны в июне, иранские ядерные объекты получили значительный урон. Сейчас разговор по ядерной сделке будет идти несколько в другом направлении – о полном исключении возможности создания ядерного оружия в Иране. Для этого президент Дональд Трамп требует обнуления всей ядерной программы Ирана. Прежде всего речь о прекращении обогащения урана, что не соответствует иранским интересам", - сказал он.

"Иран, о чем говорил и министр иностранных дел Аббас Аракчи, и президент Масуд Пезешкиан, готов к возвращению условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, когда иранские ядерные возможности были сокращены, а уран обогащался только до 3,67%. Иран согласен на такой вариант. Но согласится ли с этим Дональд Трамп, если он не раз заявлял, что ядерная программа ИРИ должна быть обнулена? А ведь США хотят помимо этого сократить иранскую ракетную программу, чтобы у КСИР не было ракет с дальностью действия свыше 300 км, и добиться прекращении поддержки Тегераном прокси-группировок на Ближнем Востоке, которые иранцы называют "Ось сопротивления". Теперь еще Трамп требует гуманного отношения к арестованным протестующим", - обратил внимание Владимир Сажин.

"Но есть также проблема Израиля. То, чего достаточно Вашингтону – психологически сломать Тегеран и добиться своего по ядерной и ракетной программам – явно мало Тель-Авиву. Администрация Трампа в случае новой сделке с Ираном готовы к контактам с действующим иранским правительством, в то время как Израиль выступает категорически против Исламской Республики и требует свержения правящего режима. Всплеск израильско-американских контактов на уровне вооруженных сил, и спецслужб говорит о том, что Израиль очень обеспокоен возможностью, что Трамп откажется от военного удара по Ирану", - отметил востоковед.

"Переговоры будут возобновлены в очень сложных условиях. Вышеперечисленные требования, предъявленные Трампом Ирану, неприемлемы для Тегерана практически все и даже невыполнимы. Поэтому, боюсь, когда переговорный процесс пройдет и стороны выразят свои взгляды на будущее, я думаю, у Трампа не останется больше никаких вариантов, кроме нанесения удара. Тем более что Израиль просто настаивает на этом", - подчеркнул Владимир Сажин.

Как удалось возобновить переговоры?

Старший научный сотрудник ИВ РАН указал на надежду Ирана переждать тяжелый период как причину инициативы о новых переговорах с США. "Многие аналитики говорят, что Исламская Республика Иран находится в самом сложном положении за все годы своего существования, а это почти 47 лет. Поэтому сейчас главное для руководства Ирана — тянуть время, насколько возможно. В Тегеране видят, что положение Дональда Трампа в США весьма непростое, противостоящая ему Демократическая партия показывает блестящие результаты во всех направлениях. Осенью пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в обе палаты, и Республиканской партии будет крайне сложно удержать большинство. Зная отношение демократов к Трампу, можно быть уверенными, что в случае их победы на промежуточных выборах ничего хорошего для него не будет. Я думаю, что в Тегеране как раз хотят дотянуть до следующего января", - рассказал он.

"Известно, что демократы не столь воинственно настроены по отношению к Ирану, как республиканцы. Конечно, я не говорю, что они находятся в каких-то позитивных отношениях, демократы тоже считают Иран одним из главных врагов США, но методы и направления деятельности у них заметно другие, чем у республиканцев и прежде всего лично у президента Трампа. Поэтому в Тегеране с нетерпением ждут изменения внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах – и делают все возможное, чтобы проводить бесконечные переговоры во избежание военного удара по Ирану", - заключил Владимир Сажин.

Ранее стало известно, что Турция, Катар и Египет начали работать над организацией переговоров между Ираном и США в Анкаре.