КПП Рафах возобновил работу

КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом снова работает в ограниченном режиме для передвижения людей, сообщили СМИ.

Возобновлена работа по передвижению людей через КПП "Рафах", расположенном на границе сектора Газа с Египтом, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Уточняется, что в настоящее время работа осуществляется в ограниченном режиме.

Согласно информации, жители Египта ежедневно могут предоставлять список из 50 жителей Газы, которые желают въехать в сектор. На следующий день после проведения проверки безопасности им будет разрешен въезд.

Также, одновременно с этим, европейские представители могут предоставлять Египту список из 150 жителей Газы, желающих покинуть сектор, содержащие данные о конечном пункте назначения, и египтяне смогут одобрять или отклонять эти запросы.