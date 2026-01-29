Вестник Кавказа

Почти 1,5 тыс домов получат газ в рамках программы догазификации в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газовые сети проведут напрямую еще почти к 1,5 тыс домов в Дагестане – такие планы озвучили в компании "Газпром газораспределение Дагестан" на 2026 год.

Газ будет проведен почти в 1,5 тыс домов в Дагестане в текущем году в рамках социальной программы догазификации, рассказали в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Дагестан".

В сообщении говорится, что на данный момент от жителей республики поступили 14 тыс заявок на участие в программе, из этого количества было выполнено 9,4 тыс запросов.

"В текущем году планируется провести газовые сети до границ земельных участков еще порядка 1,5 тыс домовладений"

– Газпром газораспределение Дагестан

Напомним, ранее стало известно, что в прошлом году компания бесплатно подвела газ к 2 тыс домов в Дагестане.

