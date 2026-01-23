МВД КЧР о борьбе с экономическими преступлениями: в бюджет возвращено 386 млн рублей

Власти Карачаево-Черкесии вернули в бюджет 386 млн рублей, взысканных с экономических преступников. Раскрываемость таких дел выросла до 87%, сообщил глава МВД республики.

Более 386 млн рублей были возвращены в бюджет Карачаево-Черкесии в качестве ликвидации последствий от зафиксированных за 2025 год преступлений, совершенных с целью получения финансовой выгоды. Об этом во время пресс-конференции сообщил Владимир Нефедов, глава министерства внутренних дел республики.

Из 422 экономических преступлений, зафиксированных в прошлом году на территории Карачаево-Черкесии, завершено расследование по 368 делам, то есть почти 90% процентов правонарушений (87,2%) прошли полный судопроизводственный цикл.

Местное отделение МВД также сообщило, что общая раскрываемость экономических преступлений в регионе выросла на 7%.

Известно также, что в 2025 около 38% от общего числа преступлений закона в сфере экономических отношений (159 преступлений) были совершены в крупном и особо крупном размере. Это превысило показатели 2024 года на 4%.

"Больше выявлено преступлений на потребительском рынке – 64 факта, рост к 2024 году составил 276%, число групповых увеличилось на 83% – до 42, совершено 135 преступлений против собственности, что на 14% больше, чем годом ранее"

– министерство внутренних дел Карачаево-Черкесии