Карачаево-Черкесия прирастет новыми спортивными объектами

До конца текущего 2026 года в Карачаево-Черкесии заработают около десяти новых современных спортивных объектов, которые построят по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта".

В наступившем 2026 году власти Карачаево-Черкесии (КЧР) продолжат активно реализовывать госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта", в рамках которой в различных муниципалитетах республики вырастут новые спортивные сооружения, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Новый зал единоборств, четыре "умные" спортивные площадки и три специализованные площадки "ГТО" построим в населенных пунктах республики в 2026 году"

- Рашид Темрезов

Среди самых масштабных построек для занятий физкультурой и спортом - "умные" спортплощадки в аулах Псыж, Эркен-Халк, Кызыл-Юрт и в селе Садовом: они будут включать в себя универсальную игровую зону для любителей баскетбола, футбола и волейбола, специальную зону для воркаута с полным комплектом уличных тренажеров, а также трибуны для зрителей, передает "Интерфакс".

Три специализированные площадки для сдачи норм ГТО появятся в Эльтаркаче, Таллыке и Кызыл-Урупе.

А в столице КЧР городе Черкесске на территории одной из городских школ будет построен модульный зал единоборств площадью более 1000 кв м – здесь будут созданы все условия для тренировок по различным видам единоборств - борьбе, боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо и другим их видам.