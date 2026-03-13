Страны МЭА готовы и дальше тратить стратегические нефтяные резервы

Возможно, в ближайшее время в связи со сложившейся обстановкой в зоне Ормузского пролива странам-участницам Международного энергетического агентства придется брать дополнительные объемы нефти из своих стратегических резервов.

Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) могут в случае форс-мажора использовать дополнительные объемы нефти из своих стратегических резервов помимо 400 млн баррелей, о выпуске которых было объявлено на прошлой неделе, заявил сегодня исполнительный директор агентства Фатих Бироль.

Эта акция пока стала лишь "временным буфером", который помог сдержать рост цен на нефть, однако в резервах этих стран остается значительный объем нефти, который позволяет им при необходимости прибегнуть к дополнительному использованию запасов, сообщает МЭА.

Сейчас стратегический и промышленный запас сырой нефти в этих странах составляет около 1,4 млрд баррелей, и при необходимости их правительства могут получить доступ к этим резервам, отметил Бироль.

Пока ключевым фактором для восстановления стабильных поставок нефти и газа является возобновление движения танкеров через Ормузский пролив, которое пока под большим вопросом, добавил исполнительный директор агентства.

До начала войны с Ираном мировая экономика потребляла около 101 млн баррелей нефти в сутки. Сейчас цена нефти марки Brent превышает 100 долларов за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что нефтедобыча в странах Персидского залива за последние две недели сократилась как минимум на десять миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива, сообщило в своем отчете Международное энергетическое агентство.

Поставки нефти и нефтепродуктов из чрезвычайных запасов стран МЭА, обещанные некоторое время назад в связи с кризисом и-за фактической блокады Ормузского пролива, начнут попадать на рынки уже совсем скоро.