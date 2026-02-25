Wildberries и Ozon временно остановили продажу товаров из Армении

Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon на данный момент не реализуют товары из Армении – в "Вайлдберриз" прокомментировали ситуацию.

Продажи армянских товаров на маркетплейсах Wildberries и Ozon прекращены в России, сообщила индивидуальный предприниматель Шушан Мкртчян.

Предприниматель уточнила, что ситуация продолжается несколько часов, при этом комментариев от представителей маркетплейсов продавцы не получали и сейчас находятся в подвешенном состоянии.

Позже в Wildberries опубликовали заявление в связи с происходящим. В компании пояснили, что сложившаяся ситуация объясняется дополнительным контролем отдельных категорий товаров при их таможенном оформлении в РФ. При этом, обратили внимание в пресс-службе маркетплейса, он поддерживает плотный контакт с партнерами и профильными структурами, отслеживая развитие событий.

"Организована встреча с продавцами армянских товаров, в которой участвовало свыше 50 предпринимателей. Обсуждались возникающие проблемы, выслушали встречные предложения. Они продолжают работу над поиском возможных решений"

– Wildberries

В сообщении уточняется, что с 20 апреля в РФ начали действовать новые правила таможенного оформления, поэтому у продавцов запросили дополнительные документы.

В ВБ добавили, что товары из Армении, которые уже привезены в Россию, продаются без каких-либо сложностей. Кроме того, продавцы могут реализовать продукцию в Армении.