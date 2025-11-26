Ozon будет доставлять товары в Азербайджан из Дагестана по коридору "Север-Юг"

Из логистического центра Ozon в Дагестане будут доставляться товары в Азербайджан. Поставки будут осуществляться по маршруту "Север-Юг".

Логистичский центр Ozon в Дагестане – крупнейший на Северном Кавказе, в будущем превратится в хаб доставок товаров в Азербайджан, сообщил министр промышленности и торговли РД Низам Халилов.

"Этот центр в перспективе может стать хабом для транспортировки и доставки товаров в Азербайджан"

– министр

Он добавил, что первая очередь логистического центра Ozon в республике станет одним из элементов развивающегося международного транспортного коридора "Север-Юг".

Во втором квартале этого года в эксплуатацию будет введена вторая очередь логоцентра, в нее войдут еще четыре блока общей площадью 70 тыс кв м, они размещаются на территории индустриального парка "Тюбе" в Дагестане. Новые мощности позволят обрабатывать до 900 тыс заказов ежедневно, будет обеспечено хранение до 30 млн товаров.

В настоящее время на складах работают 500 человек, после запуска второй очереди число работников составит до 1,5 тыс человек, пишет РИА Дагестан.