Четверо сирийских силовиков погибли при атаке боевиков на КПП в Ракке — СМИ

В провинции Ракка на северо-востоке Сирии боевики запрещенной в России организации ИГИЛ атаковали контрольно-пропускной пункт. Как сообщил источник в службе безопасности сирийскому государственному информационному агентству SANA.
Жертвами нападения стали четверо военнослужащих сил безопасности страны.
По данным источника, атаке подвергся блокпост на западе города Ракка — административного центра провинции. Нападение удалось отразить силам внутренней безопасности, к месту происшествия также направили военную полицию.
Днем ранее телеканал Syria TV сообщал о вооруженном нападении боевиков на КПП на западном въезде в Ракку. Тогда погиб один силовик, еще один получил ранения. Ответным огнем один из террористов был ликвидирован.