Четверо сирийских силовиков погибли при атаке боевиков на КПП в Ракке — СМИ

Нападение боевиков ИГИЛ на контрольно-пропускной пункт в сирийской провинции Ракка привело к гибели четырех сотрудников сил безопасности.

В провинции Ракка на северо-востоке Сирии боевики запрещенной в России организации ИГИЛ атаковали контрольно-пропускной пункт. Как сообщил источник в службе безопасности сирийскому государственному информационному агентству SANA.

Жертвами нападения стали четверо военнослужащих сил безопасности страны.

По данным источника, атаке подвергся блокпост на западе города Ракка — административного центра провинции. Нападение удалось отразить силам внутренней безопасности, к месту происшествия также направили военную полицию.

Днем ранее телеканал Syria TV сообщал о вооруженном нападении боевиков на КПП на западном въезде в Ракку. Тогда погиб один силовик, еще один получил ранения. Ответным огнем один из террористов был ликвидирован.

