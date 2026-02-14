Ильхам Алиев провел в Баку переговоры с Фарзане Садег о транспортном будущем региона

Сотрудничество Азербайджана и Ирана и совместные проекты обсудили на встрече в Баку Ильхам Алиев и министр дорог Ирана Фарзане Садег.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня иранскую делегацию во главе с министром дорог и городского развития ИРИ, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

Ильхам Алиев на встрече вспомнил о телефонном разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом и отметил, что в ходе этого разговора обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном как дружественными странами.

Было с удовлетворением отмечено расширение двусторонней повестки. Президент Азербайджана подчеркнул, что совместно реализуемые двумя странами проекты откроют широкие возможности как для Азербайджана и Ирана, так и для других стран региона. Он выразил надежду, что эти вопросы будут обсуждены в рамках текущего визита Фарзане Садег в Баку и что визит будет результативным.

Министр, также приезжавшая в Баку с визитом в прошлом году, выразила удовлетворение тем, что вновь посещает Азербайджан и поблагодарила Ильхама Алиева за прием.

Садег передала азербайджанскому лидеру приветствия президента Ирана и подчеркнула, что Пезешкиан придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и просил передать ответные.

Азербайджан и Иран связывают исторические, религиозные и культурные узы, отметила на встрече с Ильхамом Алиевым иранский министр.

Также на встрече была отмечена важность предстоящего в Баку 17-го заседания "Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах", обсуждены международный транспортный коридор Север-Юг, строительство автомобильного моста через реку Араз, который соединит пункты Агбенд и Келале, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.