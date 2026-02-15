Эрдоган: 62% электроэнергетики Турции – это возобновляемые источники

Турция довела мощность своих возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности электростанций до 62% и активно развивает эту отрасль, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция постоянно наращивает долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности электростанций страны, заявил сегодня, выступая на презентации Фонда Джемре, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня весь мир стоит на пороге серьезных испытаний перед лицом экологических и климатических проблем. Независимо от того, в какой части мира мы находимся, игнорировать климатический и экологический кризис недопустимо и неверно"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Уже сейчас доля "зеленой" энергетики в общем балансе электростанций страны составляет 62%, и достичь такого показателя удалось за счет расширения инфраструктуры ветровой и солнечной энергетики, также Турция вошла в число ведущих стран мира по лесовосстановлению, отметил турецкий лидер, передает государственное информационное агентство Anadolu.

При этом президент напомнил, что Турция не стремится к политической мотивации в экологических проектах, а просто прилагает все возможные усилия для охраны окружающей среды и для того, чтобы оставить будущим поколениям более пригодную для жизни, более красивую и чистую страну.

Турция в наступившем 2026 году станет принимающей стороной 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года, напомнил Эрдоган.