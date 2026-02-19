США вывезли военных с ближайших к Ирану американских баз

США готовятся к обещанной контратаке Ирана: на американских базах в Катаре и Бахрейене сокращено число военнослужащих – они перевезены в безопасное место.

Американское издание The New York Times, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, рассказало о вывозе нескольких сотен военных с баз США в территориально близких к Ирану государствах – Катаре и Бахрейне.

Число военных на базах в этих странах минимизировано в ожидании начала американской атаки на Иран: Пентагон ожидает, что иранская армия и Корпус стражей Исламской революции атакуют объекты США в тех точках, куда проще всего ударить – а это именно базы в Катаре и Бахрейне.

Издание напомнило, что всего в ближневосточном регионе сейчас находится порядка 40 тыс американских военных, размещенных на 13 базах, и массированная ракетная атака по такому количеству целей может перегрузить локальные системы ПРО США.

Также The New York Times отметило, что оба американских авианосца – "Авраам Линкольн" и "Джеральд Р. Форд" – не приближаются к территориальным водам Исламской Республики Иран и держатся на расстоянии, обеспечивающем их безопасность в случае начала боестолкновений.

Напомним, что Тегеран на уровне ООН уведомил мировое сообщество, что атакует все американские объекты на Ближнем Востоке, если США проявят агрессию против Ирана.