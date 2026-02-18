Вестник Кавказа

В Кремле дали ответ о следующей встрече по Украине

Вид на Кремль и Москву-реку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информация о новом раунде трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию будет предоставлена Кремлем, как только будет достигнуто понимание, рассказал Песков.

Переговоры РФ-США-Украины будут продолжены, но пока в Кремле не могут подтвердить сроки и место проведения новой встречи, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать информацию о том, что новая трехсторонняя встреча может снова пройти в Женеве на следующей неделе.

"Нет, пока не могу подтвердить"

– Дмитрий Песков

Также представитель Кремля добавил, что как только будут данные о новом раунде переговоров, информация будет оглашена.

"После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем"

– Дмитрий Песков

