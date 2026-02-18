Вестник Кавказа

Министр экономики Грузии совершает визит в Армению

Глава Минэкономики Мариам Квривишвили отправилась с визитом в Армению, где запланированы встречи с вице-премьером и двумя министрами.

Стартовал визит министра экономики Грузии Мариам Квривишвили в Армению, сообщают грузинские СМИ.

В его программу входят переговоры с заместителем премьер-министра Армении Тиграном Хачатряном. Кроме того, Мариам Квривишвили встретится с армянским коллегой Геворком Папояном. Еще одни переговоры будут проведены с министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном.

В ходе визита Мариам Квривишвили обсудит с представителями армянских властей вопросы дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических связей.

