Палестина высказалась против участия Израиля в Совете мира

Государство Израиль и в частности его премьер-министр Биньямин Нетаньяху не должны быть участниками созданного американским президентом Совета мира, заявили в Палестине.

В частности, такое заявление сделал палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.

"С нашей точки зрения, он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) – военный преступник и должен предстать перед судом за совершенные преступления, а не быть членом Совета мира"

– Салах Абдель Шафи

Дипломат также обратил внимание на тотальный характер гуманитарных потребностей сектора Газа, пишут "Известия". Он напомнил, что на данный момент после боевых действий в секторе "там фактически не осталось ничего", так как из-за действий ВС Израиля оказались уничтожены инфраструктура и система здравоохранения, а также сектор образования и школы, так что на сегодняшний день сектору Газа нужно практически все.

Соответственно, отметил он, средства, которые Москва готова передать в Совет мира, могли бы быть направлены и на восстановление ключевой инфраструктуры, и на решение неотложных гуманитарных задач, в целом переводя поддержку сектора на качественно новый уровень.

"Эта инициатива полностью соответствует традиционной позиции РФ в поддержку палестинского народа, и мы высоко ценим этот благородный шаг"

– Салах Абдель Шафи