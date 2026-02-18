Регулярный автобусный рейс Баку-Лачин открывается в Азербайджане

Вестник Кавказа

В рамках программы "Великое возвращение" Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) запускает новый автобусный маршрут из Баку на освобожденные территории.

Очередной регулярный автобусный маршрут на освобожденные территории открывает в рамках программы "Великое возвращение" Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), рассказали в его пресс-службе.

Автобусы будут выполнять рейсы из Баку в Лачин и обратно. Они стартуют с 25 февраля и будут совершаться ежедневно.

Маршрут будет пролегать по дороге Лачин-Хакари-Зангилан. Время отправления из Бакинского международного автовокзального комплекса – 08:00 (07:00 мск), из Лачина обратно в столицу Азербайджана они будут выезжать в 16:00 (15:00 мск).

Промежуточным пунктом маршрута будет село Агалы Зангиланского района.

Стоит отметить, что в данный момент попасть в Лачин можно на регулярном автобусном рейсе Баку-Ханкенди-Лачин. После запуска нового рейса Баку-Лачин рейс Баку-Ханкенди-Лачин переформатируют в рейс Баку-Шуша.

