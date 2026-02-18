Экс-главу Лабинского района Кубани могут лишить имущества на более чем 500 млн руб

Прокуратура потребовала изъять имущество попавшегося на коррупции экс-чиновника из Краснодарского края. Вместе с подельниками он незаконно оформил в собственность 1,5 тыс га земель.

Экс-глава Лабинского района Кубани стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Прокуратура потребовала изъять у бывшего чиновника имущества на более чем 500 млн руб.

"Лабинским межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление к бывшему главе Лабинского района и его заместителю, а также бывшему начальнику следственного отдела полиции об изъятии имущества стоимостью более 500 миллионов рублей в связи с актами коррупции"

– пресс-служба межрайонной прокуратуры

По данным следствия, бывший чиновник и другие фигуранты уголовного дела пренебрегли законом и оформили в собственность земли аграрного назначения площадью 1,5 тыс га. Для получения дохода была создана агрофирма, на которую были зарегистрированы территории. Фигуранты также предоставляли недостоверные сведения о доходах.