"Карабах" уступил "Ньюкаслу" в первом стыковом матче Лиги чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" принимал сегодня дома "Ньюкасл" в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет в Англии через неделю.
В Баку только что завершилась первая стыковая встреча Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".
Победу со счетом 6:1 одержали гости.
Голами в составе "Ньюкасла" отметились полузащитники Энтони Гордон (3-я минута, 42-я с пенальти, 33-я, 45+1 с пенальти) и Джейкоб Мерфи (72-я), а также защитник Малик Тиав (8-я). У "Карабаха" единственный мяч на 54-й минуте записал на свой счет защитник Эльвин Джафаргулиев.
Ответная игра пройдет 24 февраля в Ньюкасле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).