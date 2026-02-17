Вестник Кавказа

США ожидают предложений от Ирана по ядерному досье в течение двух недель – СМИ

Axios: Вашингтон ожидает от Ирана предложения по решению оставшихся вопросов в течение двух недель.

Власти США позитивно оценили очередной раунд переговоров с Ираном по ядерному вопросу. Вашингтон ожидает, что Тегеран презентует свои предложения по решению оставшихся вопросов в течение двух недель, передает Axios со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа. 

"На переговорах с Ираном был достигнут прогресс, но предстоит обсудить еще много деталей. Иранцы сказали, что через две недели представят подробные предложения по устранению некоторых нерешенных вопросов"

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает силовой сценарий решения иранской ядерной проблемы, если ирано-американские переговоры закончатся ничем. Он также отметил, что Тегеран пока не готов идти на компромиссы по ряду принципиальных вопросов.

